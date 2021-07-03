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У Полтавській області в ставку знайшли тіло 8-річного хлопчика. Що сталося

3 липня 2021 12:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Нещасний випадок стався в одному з сіл Кобеляцької територіальної громади Полтавського району

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

У Полтавській області поблизу села Павлівка в ставку виявили тіло дитини.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції і медики.

На жаль, врятувати дитину не вдалося. Лікарі констатували смерть 8-річного місцевого хлопчика. Для встановлення причини смерті дитини тіло направлено на судово-медичну експертизу.

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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок". Тривають слідчі дії.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області на пляжі потонув 4-річний хлопчик. Тіло хлопчика без видимих ознак насильницької смерті направили до моргу.

Також нагадаємо, у Запоріжжі на Центральному пляжі потонув 14-річний підліток.

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