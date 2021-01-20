На Рівненщині горів бензовоз (фото)

У Рівненській області на автодорозі Городище – Рівне – Старокостянтинів сталося загоряння автоцистерни з бензином.
Як розповіли в пресслужбі ДСНС, займання сталося 20 січня о 9:43 поблизу села Олександрія. Ємність автоцистерни становить 16 м. куб.
О 10:17 пожежа була локалізована, а о 10:30 ліквідована. На щастя, жертв і постраждалих немає.
До гасіння пожежі залучалися 18 осіб і 4 одиниці техніки, з них від ДСНС 15 чоловіків особового складу та 3 одиниці техніки.
Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області сталося зіткнення двох автомобілів, після якого одна з машин загорілася. Внаслідок цього двоє осіб загинули від вогню.
Також нагадаємо, у Києві на ходу спалахнув Merсedes і згоріла машина біля лікарні. Причини виникнення обох пожеж наразі встановлюють правоохоронні органи. Жертв і постраждалих немає.
Крім того, на Миколаївщині після ДТП спалахнули вантажівки. Один з водіїв самостійно вибрався з машини після аварії. Внаслідок аварії загинули двоє осіб.
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