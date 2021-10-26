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У Рівному авто збило коляску з дитиною: хлопчик у реанімації (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 12:14
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У нього численні травми. Мама з малюком перетинала проїжджу частину
У Рівному авто наїхало на візок із дитиною. Фото: колаж "Сьогодні"
У Рівному авто наїхало на візок із дитиною. Фото: колаж "Сьогодні"

У Рівному під колеса авто потрапила коляска з маленькою дитиною. Хлопчик, якому трохи більше року, зараз перебуває у реанімації із численними травмами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області

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Деталі НП

23-річний місцевий житель на автомобілі Opel Omega наїхав на дитячий візок, з яким 24-річна мама перетинала проїжджу частину.

Внаслідок ДТП візок перекинувся. На щастя, хлопчик не випав, оскільки був пристебнутий.

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В якому стані дитина?

У дитини попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Наразі хлопчик перебуває у лікарні та проходить додаткове обстеження.

Що інкримінували водієві?

У поліції зазначили, що водій за кермом був тверезий. Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.

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Нагадаємо, у Львові водій автомобіля наїхав на коляску з дитиною на пішохідному переході і зник з місця ДТП.

На момент наїзду чоловік віз коляску з дівчинкою 2017 року народження на пішохідному переході. Внаслідок наїзду дитину із забоями госпіталізували до лікарні.

Також у селищі Донське Донецької області мопед під керуванням 15-річного підлітка врізався в коляску з півторамісячною дитиною.

Крім того, ВАЗ збив дитячу коляску на тротуарі. Від удару дитину викинуло з коляски. Малюка терміново госпіталізували, але лікарям врятувати його не вдалося – дитина померла в лікарні.

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