У Рівному до дверцят машини поліцейського прив'язали гранату (фото)

У Рівному поліцейський виявив на ручці водыйських дверцят свого автомобіля прив'язану гранату РГД-5 і викликав на місце колег і вибухотехніків.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Рівненської області.

Уточнюється, що автомобіль за документами належить матері поліцейського, але користується ним саме він.

Слідчо-оперативна група і співробітники вибухотехнічної служби за результатами огляду місця події виявили прикріплену до автомобіля гранату із запалом, схожу на бойову, яка тим не менш не була приведена в бойову готовність і не становила загрози для оточуючих.

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"Вилучений корпус боєприпасу і запал до нього відправлені для проведення експертизи до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС", – повідомив начальник поліції Рівненської області Олексій Камишанський.

Він також розповів, що поліція вважає цей випадок погрозою і пов'язує його з професійною діяльністю колеги. Тим більше поліцейському вже двічі погрожували.

"Минулого року ми скерували до суду матеріали резонансного кримінального провадження із обвинувальним актом за фактами вимагання, розбою та незаконного позбавлення волі. Працівникові поліції після цього вже двічі погрожували", – заявив Камишанський.

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Зараз правоохоронці відпрацьовують коло осіб і проводять необхідні процесуальні дії для розкриття злочину.

Нагадаємо, правоохоронці Харкова роззброїли і затримали чоловіка, який погрожував підірвати себе і поліцейських гранатою.

Ми також повідомляли, що в Києві чоловік погрожував підірвати гранату на АЗС, gісля того як йому відмовилися продати алкоголь.

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