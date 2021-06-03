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У Рівному позашляховик на величезній швидкості зім'яв таксі: момент аварії потрапив на відео

3 червня, 00:20

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Постраждали чотири людини, в тому числі пішохід, таксиста з понівеченого автомобіля діставали рятувальники

У Рівному позашляховик на величезній швидкості протаранив таксі. У результаті ДТП постраждали чотири людини, таксиста з понівеченого автомобіля діставали рятувальники.

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Про це повідомили в ДСНС.

Аварія сталася на перехресті вулиць Гагаріна та Грушевського близько 21:30.

ДТП у Рівному
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ДТП у Рівному / Фото: ГСЧС

Водій позашляховика Skoda летів на заборонений сигнал світлофора і врізався в автомобіль таксі Uklon, практично зім'явши його.

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У результаті зіткнення постраждали чотири людини, серед яких один пішохід, а водія таксі затиснуло в автомобілі і його довелося діставати рятувальникам.

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Нагадаємо, напередодні в Херсонській області у результаті масштабної аварії за участю п'яти машин постраждали дев'ять людей, зокрема шестеро дітей, семирічний хлопчик був госпіталізований у важкому стані.

Раніше в Харківській області на трасі Чугуїв – Мілове в результаті зіткнення автомобіля Toyota Hilux під керуванням 52-річного чоловіка і автомобіля Daewoo Lanos, який рухався в зустрічному напрямку, загинули троє людей.

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