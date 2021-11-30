У СІЗО померла дівчина, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві

У 20-річної Вероніки Моторіної раптово почалася епілепсія у СІЗО – її не змогли врятувати

Вероніка Моторіна померла у СІЗО у ніч проти 30 листопада / Фото: Колаж: Сьогодні

У камері СІЗО померла 20-річна Вероніка Моторіна, яку засудили до 15 років ув'язнення за вбивство інструктора тиру у Полтаві.

Про це повідомляє "Труха Полтава".

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Зазначається, нібито напередодні дівчина цілий день нічого не їла, курила та пила каву. Її схопила епілепсія, засуджену не вдалося врятувати.

Обережно! Фото 18+!

Фото: Труха Полтава

Зазначимо, що Моторіна після оголошення вироку вже намагалася вбити себе. Тоді дорогою до СІЗО дівчина взяла лезо від бритви та порізала руки. Її доправили до лікарні.

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Коротко про вбивство