У СІЗО померла дівчина, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві

У камері СІЗО померла 20-річна Вероніка Моторіна, яку засудили до 15 років ув'язнення за вбивство інструктора тиру у Полтаві.
Про це повідомляє "Труха Полтава".
Зазначається, нібито напередодні дівчина цілий день нічого не їла, курила та пила каву. Її схопила епілепсія, засуджену не вдалося врятувати.
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Зазначимо, що Моторіна після оголошення вироку вже намагалася вбити себе. Тоді дорогою до СІЗО дівчина взяла лезо від бритви та порізала руки. Її доправили до лікарні.
Коротко про вбивство
- Інцидент стався 7 лютого 2020 року. Моторіна зустрічалася з хлопцем з Полтави, приїхала до нього і, за даними свідків, постійно з ним сварилася через ревнощі.
- У фатальний день вона пішла до тиру. Дівчина була напруженою і тоді стріляла з автомата АК-47 та пістолета Марголіна.
- Саме з останнього вона застрелила інструктора, а також намагалася влучити в його помічників. 64-річний Ігор Смолянінов одержав кілька куль, від чого помер на місці. Інший інструктор відібрав у дівчини зброю.
- На суді Моторіна заявила, що прийшла до тиру нібито для самогубства. Коли в тирі у неї залишилося три набої, засуджена нібито хотіла відійти від інструктора і застрелитися, "намагалася розвернутися, сталися постріли".