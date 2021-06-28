У Скадовську коня перефарбували в зебру і змушували катати відпочивальників у спеку – фото

Тварину настільки реалістично розмалювали, що люди засумнівалися в тому, чи це не справжня зебра

У Скадовську Херсонської області власники коня перефарбували тварину в зебру і вивели на пляж у спеку. У Мережі люди обурені таким способом заробітку.

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Про це пише Telegram-канал "Ху*вий Херсон".

На опублікованих фото видно, що на коні катають дітей на березі моря. Тварину настільки реалістично розмалювали, що деякі навіть засумнівалися у тому, що це кінь, а не справжня зебра.

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У коментарях користувачі пишуть, що господарі коня знущаються над твариною: "Нехай на своїх горбах катають людей", "Десь у паралельному всесвіті батьки маленьких дітей катають на собі зебр", "Це кошмар ... як і мавпочки і поні".

Нагадаємо, раніше в Житомирі місцевий житель викинув цуценя з третього поверху. Тварину намагалися врятувати ветеринари, але вона загинула.

Крім того, на Волині розгорівся скандал з прикордонниками, які знущалися над дикою твариноюі знімали все на відео.

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