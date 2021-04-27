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У Сумах масово зникають кішки. Власники підозрюють студентів медінституту (відео)

27 квітня, 22:02

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Подробиці скандалу зі зникненням кішок – як до справи причетні студенти медінституту та чи використовують їх у навчанні

У Сумах загадково зникають домашні коти. Уже не дорахувалися більше 20 тварин. Місцеві жителі підозрюють, що їх ловлять студенти медінституту.

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"Сьогодні" з'ясовували, хто може полювати на кішок.

Про масове зникнення своїх улюбленців заявили жителі приватного сектору. У викраденні підозрюють студентів медичного інституту, які живуть по сусідству. Деякі кажуть, що вони їх їдять або використовують під час навчання.

Відео: Сьогодні

У цьому гуртожитку кажуть, що котів у молоді не бачили, але далі порога журналістів не пустили. В іншому заявили, що експерименти якщо і проводять, то на собаках і кроликах.

При цьому в інституці цю інформацію спростовують.

"Жоден експеримент, ні на собаці, ні на коті не проводився", – сказав заступник директора інституту Максим Погорєлов.

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Практикують, кажуть, виключно на щурах. Інших тварин використовувати для дослідів заборонила Міжнародна Конвенція ще 35 років тому. Але у ту ж мить на стенді в коридорі побачили фото з медичної олімпіади 17 річної давності – на операційному столі пес.

Як доказ, що зараз собак, а тим більше кішок не використовують, показують кімнату з піддослідними інституту – щурами.

"Ми беремо мінімальну кількість тварин, яку необхідно для досліджень. Усі маніпуляції, які проводять на тваринах, знеболюють", – додав Погорєлов.

Однак слова керівництва медінституту місцевих жителів не переконали. Вони вже написали заяви в поліцію і просять підтримки у зоозахисників.

Нагадаємо, у Полтавській області чоловік знущався над кішкою, його судитимуть.

Крім того, у Херсонській області чоловік жорстоко розправився з двома собаками.

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