Русский
$ 27,93
34,15
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

У Сумах на засіданні облради побилися депутати (відео)

26 лютого, 13:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Припинити конфлікт намагалися правоохоронці

У Сумах депутати обласної ради влаштували бійку під час засідання.

Реклама

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі PavlovskyNews.

На записі видно, що інцидент стався під час обговорення одного з питань порядку денного. Кількадесят депутатів з різних фракцій зібралися в одній частині залу.

На місці перебували і правоохоронці, проте заспокоїти чиновників і зупинити бійку ті не змогли. При цьому на відео неможливо зрозуміти, через що саме почався конфлікт.

В тренді
Арестович про ситуацію під Горлівкою: ЗСУ повністю рознесли позицію бойовиків

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Одесі побилися депутати облради. Інцидент стався під час засідання, коли деякі депутати блокували трибуну.

Реклама

Крім того, у мерії Харкова сталася бійка після того, як депутат Андрій Лесик відмовився виступати українською мовою і заявив, що в Україні стався збройний державний переворот.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

депутати бійка Суми облрада
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Перший вакцинований українець про COVID-19: Спочатку був скепсис, потім – страх
Перший вакцинований українець про COVID-19: Спочатку був скепсис, потім – страхУкраїна
Шкільний скандал: учитель закликав дітей вітати близьких зі святом російської армії
Шкільний скандал: учитель закликав дітей вітати близьких зі святом російської арміїІнші регіони
На Чернігівщині загинув водій фури з лимонами, яка впала в річку
На Чернігівщині загинув водій фури з лимонами, яка впала в річкуІнші регіони
Смертельний челендж продовжився в Умані: госпіталізовані дві восьмикласниці
Смертельний челендж продовжився в Умані: госпіталізовані дві восьмикласниціІнші регіони
У Херсоні організували
У Херсоні організували "вакцина-тур" у Москву: подробиці скандалуІнші регіони
Отруєння таблетками в Умані: школярки пояснили свій вчинок
Отруєння таблетками в Умані: школярки пояснили свій вчинокІнші регіони

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти