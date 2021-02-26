У Сумах на засіданні облради побилися депутати (відео)

У Сумах депутати обласної ради влаштували бійку під час засідання.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі PavlovskyNews.

На записі видно, що інцидент стався під час обговорення одного з питань порядку денного. Кількадесят депутатів з різних фракцій зібралися в одній частині залу.

На місці перебували і правоохоронці, проте заспокоїти чиновників і зупинити бійку ті не змогли. При цьому на відео неможливо зрозуміти, через що саме почався конфлікт.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Одесі побилися депутати облради. Інцидент стався під час засідання, коли деякі депутати блокували трибуну.

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Крім того, у мерії Харкова сталася бійка після того, як депутат Андрій Лесик відмовився виступати українською мовою і заявив, що в Україні стався збройний державний переворот.

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