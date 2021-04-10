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У Сумах протестують підприємці: люди перекрили дорогу (фото)

10 квітня, 14:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Вони вимагають дозволити їм працювати на ринку

У Сумах місцеві підприємці вийшли на протест проти карантину. Вони перекрили дорогу на вулиці Кооперативна.

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Про це повідомляє "Суспільне Суми" в Telegram.

Зазначається, що протестувальники перекрили пішохідний перехід до ТРЦ. Люди безперервно ходять по переходу. На фото видно, що зібралося кілька десятків людей.

Вони скандують "право на працю" і вимагають дозволу для роботи на центральному ринку місті. На місці перебувають правоохоронці.

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Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину. Як і прогнозували в міністерстві, Івано-Франківська область вийшла з "червоної зони".

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протести карантин Суми підприємці
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