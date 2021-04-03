У Сумах посилили карантин: список нових обмежень

Сумська міськрада оголосила про додаткові обмеження на час дії в області "червоної зони"

В Сумах, які залишаються в червоній зоні карантину, ввели нові обмеження через коронавірус.

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Про це повідомила пресслужба міської ради.

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Напередодні на позачерговому засіданні виконкому було прийнято рішення на час дії "червоної зони" (з 3 до 11 квітня) ввести такі обмеження:

заборонено відвідування місць відпочинку (парків, спортивних майданчиків, набережних) компаніями понад три особи;

заборонено перебувати в місцях загального користування, зокрема на вулиці, без маски або респіратора;

закриваються всі навчальні заклади (школи, коледжі, інститути та університети), крім дошкільних і професійних спортивних;

супермаркети можуть працювати тільки за функціонування всіх кас;

поліція і рятувальники зобов'язані інформувати жителів міста про всі вжиті обмеження за допомогою гучномовців.

Якщо ситуація не покращиться, термін дії обмежень може бути продовжено.

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Нагадаємо, що в більшості областей діють епідеміологічні обмеження. Сайт "Сьогодні" розбирався, скільки потрібно часу, щоб вийти з "червоної зони".

Відео: Сьогодні

А раніше вийшов новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера Діда Панча, де він розкрив 5 фактів про новий локдаун, які має знати кожен, і пояснив: що, де і коли буде закрито. Він також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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