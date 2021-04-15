Русский
$ 27,98
33,48
  1. СЬОГОДНІ
  2. Новини в регіонах
  3. Інші регіони

У Сумській області чоловік жорстко розправився з матір'ю і побив батька

15 квітня, 15:42

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підозрюваний намагався втекти босоніж на велосипеді

У місті Ромни Сумської області чоловік під час сімейної сварки зарізав свою рідну матір і жорстоко побив батька.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, трагедія сталася 14 квітня в одному з будинків по вулиці Індустріальній.

Між 35-річним чоловіком та його батьками сталася сімейна сварка. Він схопився за молоток і наніс удари по голові своєму 59-річному батькові, а 59-річній матері завдав кілька ножових поранень, від яких вона померла на місці.

Зрозумівши, що накоїв, чоловік вибіг надвір з квартири у тому, в чому був одягнений – у футболці, спортивних штанях і без взуття. Тікаючи з вулиці, біля одного з приватних будинків він зауважив чийсь велосипед, тому скочив на нього і поїхав.

На пошуки вбивці був орієнтований весь особовий склад Роменського районного відділу поліції і через декілька годин зловмисника вдалося знайти і затримати.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження статтею "вбивство".

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області знайшли закривавлені тіла подружжя.

Також нагадаємо, в Івано-Франківську поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який зарізав свого знайомого.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
сім'я вбивство поліція матір син батько сумська область
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вийшла з роботи і пропала: в Полтаві за загадкових обставин зникла жінка
Вийшла з роботи і пропала: в Полтаві за загадкових обставин зникла жінкаІнші регіони
На Вінниччині помер вакцинований від COVID-19 чиновник
На Вінниччині помер вакцинований від COVID-19 чиновникІнші регіони
На Кіровоградщині виявили українську мутацію британського COVID-19
На Кіровоградщині виявили українську мутацію британського COVID-19Інші регіони
"Коронавірусу не існує": у центрі Миколаєва ковід-дисиденти влаштували провокацію (відео)Україна
У частині Херсонської області введуть жорсткий карантин: список заборон
У частині Херсонської області введуть жорсткий карантин: список заборонІнші регіони
Перший український хайвей знову будують: на трасі почалося укладання бетону
Перший український хайвей знову будують: на трасі почалося укладання бетонуТранспорт

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти