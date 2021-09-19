Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

У супермаркеті Херсона чоловік замість захисної маски одягнув пакет (відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
19 вересня, 13:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Таким чином покупець розплатився на касі
У супермаркеті чоловік використовував одноразовий пакет в якості маски для обличчя
У супермаркеті чоловік використовував одноразовий пакет в якості маски для обличчя / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні, в одному з місцевих супермаркетів, чоловік одягнув пакет замість захисної маски.

Відео опублікували в одному з місцевих Telegram-каналів.

Реклама

Мабуть касир зажадав, щоб покупець надів захисну маску. У чоловіка її не виявилося, але він придумав, як вийти з ситуації, натягнувши маленький прозорий пакет на вуха. Таким чином він розплатився на касі.

"Все геніальне просто", "патент видати", "просто підняв настроїв, супер", "коли пожалів одну гривню на маску", "нові тренди", – коментують лайфлак в Мережі.

Читайте також:

Маски для вакцинованих

Крім того, в ефірі "Право на владу" на "1+1" головний санлікар пояснив, що вакциновані також повинні носити маски.

"Зараз світова спільнота рекомендує продовжувати носити маски навіть тим людям, які отримали повний курс щеплень", – заявив він.

Реклама

Кузін додав, що вакцинація ефективно захищає від тяжкого перебігу хвороби або від ризику померти, але людина, яка отримала щеплення, однаково може заразитися.

Зазначимо, скасування масочного режиму в Україні поки не планують. Українці носитимуть маски до завершення пандемії коронавірусу.

Ми також писали, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати нового спалаху COVID-19.

Реклама

Тим часом ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьою дозою від COVID-19, оскільки її не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося лише 20% доз.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

31 762

захворіло за тиждень в Україні

+66%

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.37

Російський рубль (₽)

0.37

Комаровський в темі
Як зміцнити здоров'я дитини восени
Запитай у лікаря
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтар
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Дніпро-1
8
13:8
16
5
Олександрія
8
8:6
14
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
Минай
6
5:7
6
13
Металіст 1925
7
6:12
6
14
Чорноморець
7
9:18
5
15
Маріуполь
8
11:21
4
16
Львів
7
4:13
2
Показати бiльше
Неділя, 19 вересня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Субота, 25 вересня
--:--
SHOW MUST GO ON

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Собаки у стильних кампейнах - Jacquemus Fall 2021. Як вам?
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри вересня
Хочу в кіно
Ідея для відпустки в Україні
Куди поїхати у подорож на авто
Топ-4 напрямки
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Скоро повний місяць
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти