У супермаркеті Херсона чоловік замість захисної маски одягнув пакет (відео)

Таким чином покупець розплатився на касі

У супермаркеті чоловік використовував одноразовий пакет в якості маски для обличчя / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні, в одному з місцевих супермаркетів, чоловік одягнув пакет замість захисної маски.

Відео опублікували в одному з місцевих Telegram-каналів.

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Мабуть касир зажадав, щоб покупець надів захисну маску. У чоловіка її не виявилося, але він придумав, як вийти з ситуації, натягнувши маленький прозорий пакет на вуха. Таким чином він розплатився на касі.

"Все геніальне просто", "патент видати", "просто підняв настроїв, супер", "коли пожалів одну гривню на маску", "нові тренди", – коментують лайфлак в Мережі.

Маски для вакцинованих

Крім того, в ефірі "Право на владу" на "1+1" головний санлікар пояснив, що вакциновані також повинні носити маски.

"Зараз світова спільнота рекомендує продовжувати носити маски навіть тим людям, які отримали повний курс щеплень", – заявив він.

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Кузін додав, що вакцинація ефективно захищає від тяжкого перебігу хвороби або від ризику померти, але людина, яка отримала щеплення, однаково може заразитися.

Зазначимо, скасування масочного режиму в Україні поки не планують. Українці носитимуть маски до завершення пандемії коронавірусу.

Ми також писали, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати нового спалаху COVID-19.

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Тим часом ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьою дозою від COVID-19, оскільки її не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося лише 20% доз.