Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

У Тернополі розкрили вбивство 25-річної давності (відео)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
31 жовтня, 05:12
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вбитий чоловік мав магазин
В Тернополе расследуют таинственное убийство. Коллаж "Сегодня".
В Тернополе расследуют таинственное убийство. Коллаж "Сегодня".

Знайшли справжнього душогуба – і не повірили своїм очам. У Тернополі розслідують таємниче
вбивство, що зайшло в глухий кут чверть століття тому. Зробили додаткові експертизи – і справа
здобула зовсім новий, несподіваний поворот. Хто ж виявився вбивцею і чому він все одно не
сяде за ґрати – розповість сайт "Сегодня".

Подробиці вбивства

Там він лежав, його дружина лежала, а в другій кімнаті лежав його доберман, яким
він пишався. Це був чемпіон породи у Європі. І в іншій кімнаті було застрелено цього добермана.
Це сталося 24 роки тому. Марія була тоді ще підлітком. Пам'ятається, бізнесмен увечері повернувся з Києва, де одержав кредит у валюти для будівництва молочного заводу", – розповів товариш загиблих Ігор Хомкох.

Реклама

"У нього був магазин і теж хотів відкрити. І так, то правда, що він гроші тоді ввечері взяв гроші. У нього були гроші, а потім тих грошей і не знайшли. Усі, хто знав загиблого, стверджують – Юліан чужої людини ввечері в будинок не пустив би", – згадує сусідка загиблих Лідія Гоцуляк.

У будинку були і сліди взуття, і відбитки, навіть кров нападаючого. І слідство у 90-х не дало результатів. Матеріали лягли в ящик нерозкритих справ. Проте, нещодавно розслідування відновили та здійснили додаткові експертизи. І результат приголомшив усіх.

На думку слідства та прокурорів, це зробив племінник. Юрій із убитим працювали разом. Пліч-о-пліч. Племінник завідував фермою. Але, вважають слідчі, вони мали конфлікт через саме той кредит. Родичам – неможливо в таке повірити.

Реклама

Не було ще такого, щоб злочин був скоєний 24 роки.

"Не було ще такого, щоб злочин було скоєно 24 роки. Призначено до розгляду і розглядатиметься, обов'язково. З'ясовуватиметься чи скоєний злочин, і чи скоєно злочин саме цією особою".. підкреслила Марія Мельник, головний спеціаліст Тернопільського міськрайонного суду.

Навіть якщо Феміда доведе, що саме Юрій позбавив подружжя життя, за ґрати він не
потрапить. Адже 9 років тому чоловік помер від онкохвороби.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
ТОП-компанії
Податковий рекорд телеком-ринку
Що можна зробити на ці гроші
Щоденник незалежності 🇺🇦
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Короновірус за тиждень

156 258

захворіло за тиждень в Україні

+25%

Вакцинація
Станом на 30 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 421 546
Люди, які отримали мінімум одну дозу
10 156 227
Всього введених доз 17 577 773
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Опитування
ТОП-матчі

Динамо

2 лист

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

3 лист

19:45

Шахтар

1.25

6.90

13.5
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Мільярдери
У ТОП-100 найбагатших компаній потрапили:
Apple – 612,00 млрд дол.
Facebook – 226,74 млрд дол.
McDonald's – 154,92 млрд дол.
Nike – 83,7 млрд дол.
Tesla – 42,6 млрд дол.
Хто ще у списку?
Якою буде погода у листопаді
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Полоскотати нерви
Як сильно ти готовий злякатися
Обрати горор
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
TO BE CONTINUED...
У гучної "Дюни" буде продовження. Чекаєте?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти