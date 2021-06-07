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У вухо школярки заліз тарган – від болю вона прокинулася вночі

7 червня, 16:07

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Коли у дитини знову з'явився сильний біль під ранок, її відвезли до лікаря

У вухо десятирічної школярки заліз тарган. Від болю дитина прокинулася о третій годині ночі.

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Як пише ТСН, спочатку у вусі був свист, а потім воно почало боліти.

Після активного дня дитина лягла спати, вночі її розбудила біль у вусі.

"Мама дала мені рушник і навіть рушник з сіллю, щоб я поклала під вухо", – згадує вона.

За словами матері дівчинки, заснула вона тільки під ранок. І коли у дитини знову з'явився сильний біль, її відвезли до лікаря. Як з'ясувалося, що у вухо дівчинки заліз тарган.

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"Частину комахи дістали пінцетом, а другу частину вимивали уколом. Тарган заліз дуже глибоко", – розповіла жінка, додавши, що не знає, звідки в будинку міг взятися тарган.

Нещодавно ми писали про те, що в Полтавській області в реанімацію госпіталізували 8-річну дівчинку. Її вдарило струмом під час риболовлі.

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