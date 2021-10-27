В Україні ще одна область опинилася за крок від "червоної зони"

Ситуація з коронавірусом напружена. Наразі регіон знаходиться в "оранжевій зоні"

"Червона зона" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Черкаській області ситуація з коронавірусом напружена. Наразі регіон знаходиться в "помаранчевій зоні", але незабаром може перейти до "червоної".

Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

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Перехід у "червону зону" – питання часу

Скічко розповів, що COVID-ситуація на Черкащині напружена. Так, перехід регіону у "червону зону" – питання часу.

Він також попередив про можливі обмеження у разі впровадження "червоної зони" та як можна спрацювати на випередження.

"Ситуація справді критична, і штам вірусу, який ми сьогодні маємо, набагато агресивніший, ніж, наприклад, минулої осені", – зазначив голова ОДА.

Статистика коронавірусу

Скічко навів кілька фактів:

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У вересні з COVID-19 на Черкащині госпіталізували 839 осіб, померли – 36. У жовтні вже госпіталізували 1707 осіб, померли – 233. Серед госпіталізованих – 98% невакциновано.

"В Україні, де вакциновано 16% населення, є 147 померлих на 100 тисяч населення. У Португалії, де вже вакциновано 91% населення, 9 на 100 тисяч населення", – додав Скічко.

"Червона зона" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 26 жовтня, в Україні зафіксували 22 574 нові випадки COVID-19. Це на 3454 більше, ніж попередньої доби.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 825 733 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 692 жителі України (всього – 65 628). Вилікувати вдалося 2 401 705 інфікованих (11 593 – за останню добу).