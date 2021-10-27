В Україні ще одна область опинилася за крок від "червоної зони"

У Черкаській області ситуація з коронавірусом напружена. Наразі регіон знаходиться в "помаранчевій зоні", але незабаром може перейти до "червоної".
Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.
Перехід у "червону зону" – питання часу
Скічко розповів, що COVID-ситуація на Черкащині напружена. Так, перехід регіону у "червону зону" – питання часу.
Він також попередив про можливі обмеження у разі впровадження "червоної зони" та як можна спрацювати на випередження.
"Ситуація справді критична, і штам вірусу, який ми сьогодні маємо, набагато агресивніший, ніж, наприклад, минулої осені", – зазначив голова ОДА.
Статистика коронавірусу
Скічко навів кілька фактів:
У вересні з COVID-19 на Черкащині госпіталізували 839 осіб, померли – 36. У жовтні вже госпіталізували 1707 осіб, померли – 233. Серед госпіталізованих – 98% невакциновано.
"В Україні, де вакциновано 16% населення, є 147 померлих на 100 тисяч населення. У Португалії, де вже вакциновано 91% населення, 9 на 100 тисяч населення", – додав Скічко.
Статистика коронавірусу на сьогодні
Минулої доби, 26 жовтня, в Україні зафіксували 22 574 нові випадки COVID-19. Це на 3454 більше, ніж попередньої доби.
Усього інфекцію підтвердили у 2 825 733 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 692 жителі України (всього – 65 628). Вилікувати вдалося 2 401 705 інфікованих (11 593 – за останню добу).
Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.
"Червона зона"
До "червоної зони" карантину в Україні на сьогоднішній день входять області:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
- Одеська
- Сумська
- Херсонська
- Рівненська
- Миколаївська