В Україні ще одна область потрапила до "червоної зони" карантину

До "червоної зони" епідемічної небезпеки за рівнем поширення коронавірусу потрапила Житомирська область.

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Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що сьогодні, 1 березня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За її результатами було вирішено встановити з 00 годин 00 хвилин 3 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області та застосувати на території регіону обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоної зони".

Раніше ми повідомляли, що в Україні ще сім областей можуть потрапити до "червоної зони".

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Також нагадаємо, яка ситуація у "червоній" Івано-Франківської області.

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