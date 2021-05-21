В Україні виберуть найкращий шкільний туалет року

Лист з пропозицією взяти участь у конкурсі розіслали в навчальні заклади Харківської та Сумської областей

У Харківській і Сумській областях проведуть конкурс на кращий шкільний туалет

Харківська та Сумська облдержадміністрації розіслали директорам шкіл листи з пропозицією залучити навчальні заклади до участі в конкурсі "Краща туалетна кімната 2021 року".

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фото оприлюднила нардеп Яна Зінкевич.

У листі зазначено, що для того, щоб взяти участь в конкурсі, необхідно надіслати 5-6 фото оргкомітету конкурсу "Краща туалетна кімната BEST WC 2021". Також, потрібно в туалеті зняти коротке відео.

У разі перемоги, переможці отримають сертифікати і наклейку з написом "Краща туалетна кімната". Це буде свідчити про "високий стандарт якісного надання послуг" та "100% чистоту".

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У листах вказано, що це всеукраїнський конкурс. Його проводять щороку серед громадських установ. Цього року переможців визначать у наступних номінаціях: інклюзивний туалет; громадські туалети; готелі ресторани, кафе; громадські приймальні; медичні та навчальні заклади; театри, кінотеатри, музеї, виставкові центри.

Організовують конкурс представники Музею історії туалетів.

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Раніше ми повідомляли, що в Міністерство освіти і науки України підготували звернення з вимогою провести службове розслідування за фактом урочистого відкриття туалету в Державному університеті телекомунікацій.