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В Умані загорілася орендована хасидами квартира – була загроза вибуху (відео)

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
8 вересня, 11:08
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Щоб запобігти вибуху, рятувальники перекрили подачу газу в квартиру
В Умані сталася пожежа в квартирі, яку орендували хасиди. Колаж: "Сьогодні"
В Умані сталася пожежа в квартирі, яку орендували хасиди. Колаж: "Сьогодні"

В Умані, в квартирі, де проживають паломники-хасиди, загорівся кондиціонер. Пожежа пошкодила газопровід, рятувальникам довелося евакуювати будинок через небезпеку вибуху.

Про це повідомляє прес-центр МВС.

"Вчора ввечері, близько 20.00, в одній із квартир багатоповерхового будинку сталося коротке замикання та загоряння кондиціонера. У результаті відбулося пошкодження газопроводу", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією прес-цента, рятувальники провели евакуацію жителів на безпечну відстань і забезпечили охорону місця події.

Щоб запобігти вибуху, була перекрита подача газу в квартиру. Зараз встановлюються причини загоряння.

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Після проведення всіх необхідних заходів рятувальниками, паломники-хасиди повернулися до своїх домівок.

Чому хасиди їдуть до Умані

Хасиди їдуть до Умані, оскільки там знаходиться могила цадика Нахмана – одного із засновників брацлавського хасидизму. Згідно віруванням хасидів, вони зобов'язані побувати хоча б раз у житті на могилі рабі Нахмана. Також вважається, що якщо вони зустрінуть Новий рік (Рош ха-Шана) біля його могили, то наступний рік буде дуже щасливим.

Наступ нового, 5782 року по іудейському календарю почнуть святкувати увечері 6 вересня 2021 року. Гуляння триватимуть до вечора 8 вересня.

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З 2010 року між Україною і Ізраїлем було підписано угоду про взаємний безвізовий в'їзд. Завдяки цьому очікувалося масове паломництво хасидів в Україну. Однак з деяких причин багато хасидів так і не потрапило до Умані. У 2018 році в Умані було вже близько ста тисяч хасидів. У 2010 році виповнилося 200 років з дня смерті цадика Нахмана.

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