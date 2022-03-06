В Ужгороді тероборона провела "виховну роботу" з таксистами, які підняли ціни для приїжджих

В Ужгороді територіальна оборона провела "виховну роботу" з таксистами, які підняли ціни для приїжджих. Водії збільшили вартість проїзду в декілька разів.
Про це йдеться в Telegram-каналі українського журналіста Андрія Павловського.
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Як розповів місцевий житель, таксисти почали наживатися на біженцях, які обрали для себе Закарпаття, як тимчасове укриття або пункт для подальшого виїзду до Європи.
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"Непорядні таксисти підняли ціни в кілька разів, але після фізичного контакту з теробороною ціни знижено до позначки довоєнного часу. Перевізники, які усвідомили свою провину, пообіцяли більше їх не піднімати", — йдеться в повідомленні.
У теробороні таксистам пригрозили покаранням.
"У разі від відмови виконання наших вимог, змусимо згадати дитинство. Будете прив'язаними до дерев і дуже довго буде боліти попа", — зазначили в теробороні.
Що відбувалося в Україні 6 березня
- 6 березня у Вінниці російські військові обстріляли аеродром ракетами. На кадрах відео видно кілька ударів та вогонь.
- Обстріл аеропорту у Вінниці 6 березня відбувся з південного напрямку, з акваторії Чорного моря.
- З цього приводу президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до Заходу, в якому вкотре попросив закрити нам небо ППО, переданим НАТО. Це необхідно, оскільки окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данилов.
- Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.
- В Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету. У приміщенні є кілька пошкоджень, а лікарі продовжують працювати.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.