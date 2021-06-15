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У Вінниці чоловік напав на кредитну організацію з ножем. Що відомо

15 червня 2021 13:30

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зловмисник втік з місця події – правоохоронці почали розслідування – подробиці

У Вінниці 62-річний чоловік намагався пограбувати кредитну організацію. Він зайшов до приміщення з ножем і почав погрожувати співробітниці.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався вчора, 14 червня. У поліцію звернулася 28-річна працівниця кредитної спілки та повідомила, що до приміщення зайшов незнайомий чоловік і, погрожуючи ножем, потребував віддати йому гроші. Дівчина встигла натиснути на тривожну кнопку, і чоловік, злякавшись, залишив приміщення.

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Правоохоронці проаналізували відео з камер спостереження в приміщенні організації, а також системи вуличного відеоспостереження та встановили особу чоловіка, причетного до злочину. Ним виявився 62-річний раніше судимий житель Тиврова. Його затримали за місцем проживання.

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Під час огляду приміщення поліцейські вилучили ніж та одяг, у якому чоловік знаходився під час скоєння розбійного нападу.

Розпочато кримінальне провадження за статтею "розбій". Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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Зараз вирішується питання про оголошення йому про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі чоловік напав на продавщицю.

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Також нагадаємо, у Вінницькій області чоловік пограбував магазин з іграшковим пістолетом.

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