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У Вінниці потяг протаранив легковик на переїзді (фото)

8 березня, 03:46

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Аварія сталася з вини водія автомобіля

У Вінниці на нерегульованому залізничному переїзді в неділю, 7 березня, дизельний потяг врізався в легковий автомобіль ВАЗ-2106.

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Про це повідомила прес-служба ДСНС.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждав водій автомобіля, якого госпіталізували в реанімацію.

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к повідомляє місцеве видання "Вінниця.info", аварія сталася з вини водія – він виїхав на рейки, незважаючи на червоний сигнал світлофора.

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У соціальних мережах очевидці події відзначають, що поїзд протягнув автомобіль близько 200 метрів.

В аварійно-рятувальних роботах ДСНС задіяло п'ятеро людей особового складу та один спецавтомобіль.

Нагадаємо, у Донецькій області в результаті зіткнення пасажирського приміського потягу і легкового автомобіля, водій загинув.

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Ми також повідомляли, що в Одеській області на залізничному переїзді зіткнулися мікроавтобус і пасажирський потяг.

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