У Вінниці після смертельної пожежі не працює Інтернет та телебачення

Вінничан це не засмучує, вони радіють, що знайшли час зайнятись чимось новим – переглянути улюблений фільм чи дістати програвач з платівками

Фото: Вінниця.info

У Вінниці після смертельної пожежі в офісних приміщеннях у багатьох абонентів одного з провайдерів, який постачав Інтернет та телебачення зник сигнал.

Реклама

Про це повідомляє "Вінниця.info".

У компанії надіслали споживачам повідомлення, що на місці пожежі знаходилися виробничі підприємства. Обіцяють полагодити протягом наступних кількох днів. Проте точну дату не зазначили.

"Під час гасіння пожежі постраждав якийсь стратегічний вузол кабельних комунікацій. В результаті в місті великі перебої з інтернетом і кабельним телебаченням. Навіть у віддалених районах", – розповіли нам місцеві жителі.

Хоча у наш час багато хто не уявляє свого життя без Інтернету, вінничан це зовсім не засмучує. Вони вирішили присвятити час собі та своїм захопленням.

Реклама

Фото: Вінниця.info

"Ми ж з чоловіком влаштували собі романтичний вечір ретро-музики. "Скорпіонс", "Машина времени"… це для нас звучало дивовижно! А сьогодні будемо слухати "бітлів", – розповіла місцева жителька Тетяна Драгомирецька.

В тренді На Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ: яка ситуація там зараз

Вона дістала старий програвач з платівками, вона включила на ньому казка для свого сина. Хлопчик просто у захваті. А вінничанка Олена Бабіна переглядає улюблені фільми.

"Я то весь день на роботі, то на вчора і сьогодні особливих замін у мене не буде. На роботі завантажив фільм. А ось з дружиною проблематичніше. Вона працює дистанційно з дому. Доводиться шукати їй можливості працювати з іншого місця, де є Інтернет", - розповів ще один вінничанин Костянтин, що залишився без Інтернету.

Реклама

Фото: Вінниця.info

Зазначимо, як ми з'ясували, сьогодні поліцейські з експертами продовжили огляд будівлі. Правоохоронці зараз встановлюють причину пожежі. Також з'ясувалося, що у будівлі – кілька власників.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі загорівся ресторан у центрі міста. Займання сталося на літній терасі ресторану, заповненій людьми.

Крім того, повідомлялося, що у Львові горіла п'ятиповерхівка. Рятувальники вивели на свіже повітря 15 осіб, з них 3 дитини.