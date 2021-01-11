У Вінниці стався вибух у дитсадку: у трьох дітей загорівся одяг (фото)

Вибухівка була схожа на м'ячик

У Вінниці на території дитячого садка стався вибух невідомого пристрою. У результаті постраждали троє дітей.

Про це повідомили в поліції, пише "Вінниця.інфо".

Зазначається, що інцидент стався близько полудня у вінницькому дитсадку №7. Про подію розповіла медсестра закладу. За попередніми даними, саморобний вибуховий пакет здетонував, коли діти гуляли на вулиці.

Від вибуху у трьох дітей загорівся одяг, вони отримали незначні опіки. Дітям вже надали медичну допомогу.

Вихователька в дитсадку розповіла, що вибухівка була схожа на звичайний невеликий м'ячик.

"Вихователька думала, що діти вийняли цей м’ячик серед іграшок. Вони взяли його на гірку. Ніхто нічого не підпалював. Воно, чи випало з рук, чи відерцем стукнули і воно вибухнуло", – сказали в поліції.

Зараз на місці події працюють правоохоронці і криміналісти. Слідчі скоро почнуть кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області внаслідок вибуху постраждав неповнолітній хлопчик.

Крім того, у Полтавській області через вибух дівчинці відірвало фаланги пальців.

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