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У Вінниці зіткнулися маршрутка і легковик – один загиблий, двоє в реанімації (фото)

10 червня 2021 11:44

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Аварія сталася рано вранці, зараз слідчі встановлюють причини і обставини смертельної ДТП – подробиці

У Вінниці на вулиці Лебединського зіткнулися автомобіль Citroen і маршрутне таксі. Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці події. Його пасажирка і водій маршрутки знаходяться в реанімації.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася близько 5:15. За попередньою інформацією слідства, 27-річний житель Вінниці, керуючи автомобілем Citroen Berlingo, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршрутним таксі Mercedes Sprinter. На момент аварії в салоні маршрутки пасажирів не було.

На щастя, на момент ДТП у маршрутці не було пасажирів. Фото: ГУНП

На щастя, на момент ДТП у маршрутці не було пасажирів. Фото: ГУНП

Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події. Його 32-річна пасажирка та 28-річний водій маршрутного таксі каретами швидкої допомоги доставлені у реанімаційне відділення вінницької лікарні.

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Обставини і причини ДТП будуть встановлені після проведення ряду експертиз.

Двоє пасажирів легковика в реанімації. Фото: ГУНП

Двоє пасажирів легковика в реанімації. Фото: ГУНП

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Слідчі порушили кримінальне виробництво за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого". За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві легковик протаранив маршрутку, є постраждалі.

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Також нагадаємо, у Львові маршрутка врізалася у дерево.

Крім того, у Києві на проспекті Науки зіткнулися два автобуси:

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