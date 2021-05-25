У Вінниці водійка на швидкості збила 13-річного школяра. В якому стані підліток (відео)

У Вінниці водійка позашляховика не вписалася в поворот, знесла паркан і збила 13-річного підлітка на тротуарі. Очевидці кажуть, що жінка, яка була за кермом ледь трималася на ногах.
Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Оксана Щербина, аварія сталася на вулиці Івана Богуна. Хлопчика прооперували. Він у важкому стані з пораненою головою і пошкодженням мозку, розповідають лікарі.
У жінки-водія взяли кров на аналізи, щоб чи перевірити вживала вона алкоголь або наркотики. Сьогодні, 25 травня, їй будуть обирати запобіжний захід.
Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві хлопчик на самокаті потрапив під колеса автомобіля.
Також нагадаємо, у Львівській області легковик двічі переїхав чотирирічну дівчинку.