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У Вінниці водійка на швидкості збила 13-річного школяра. В якому стані підліток (відео)

25 травня, 12:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Жахлива ДТП сталося на вулиці Івана Богуна – жінку-водія затримали, ймовірно, вона була в стані алкогольного сп'яніння – подробиці

У Вінниці водійка позашляховика не вписалася в поворот, знесла паркан і збила 13-річного підлітка на тротуарі. Очевидці кажуть, що жінка, яка була за кермом ледь трималася на ногах.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Оксана Щербина, аварія сталася на вулиці Івана Богуна. Хлопчика прооперували. Він у важкому стані з пораненою головою і пошкодженням мозку, розповідають лікарі.

Відео: Сьогодні

У жінки-водія взяли кров на аналізи, щоб чи перевірити вживала вона алкоголь або наркотики. Сьогодні, 25 травня, їй будуть обирати запобіжний захід.

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Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві хлопчик на самокаті потрапив під колеса автомобіля.

Також нагадаємо, у Львівській області легковик двічі переїхав чотирирічну дівчинку.

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