У Вінниці біля міськради помітили свиню: тварина стала місцевим улюбленцем (фото)

У центрі Вінниці помітили незвичайну тварину, молодий хряк живе поруч і часто гуляє самостійно

У Вінниці молода в'єтнамська свинка в центрі міста стала "зіркою" соцмереж. Тварина не раз самостійно гуляла вулицею, йому навіть дали ім'я – Юрчик.

Реклама

Про це повідомляє "Na Парижі".

Зазначається, що свиня "живе" в ресторані, розташованому поруч. Але через допитливість часто виходить з приміщення.

Тепер свинку постійно бачать на прогулянці на вулиці Оводова поблизу міської ради.

Реклама

Не лякає хряка навіть рух авто, тому часто він бігає по проїжджій частині.

Нагадаємо, раніше в Полтавській області п'яний чоловік пропонував копам хабар – свиню. Однак в поліції розповіли, що насправді у водія свині в багажнику авто не було.

Також ми писали, як під Києвом з житлового куточка в етнографічному комплексі "Українське село" біля міста Буча втік карликовий кенгуру.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама