У Вінницькій області чиновник "заробив" стан на ожеледиці. Яку схему провернув

Слідчі поліції Могилів-Подільського оголосили екс-посадовцю про підозру в розтраті бюджетних коштів

У Вінницькій області колишнього чиновника управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради підозрюють у придбанні за необґрунтовано завищеною ціною технічної солі для посипання тротуарів і доріг. Місцевому бюджету завдано збитків у розмірі більше 183 000 гривен.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, підозрюваний вступив у змову з підприємцем та з метою незаконного збагачення упродовж осінньо-зимового періоду 2019 та 2020 року уклав договір на придбання технічної солі за значно завищеною ціною.

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Зараз посадовій особі оголосили про підозру у вчиненні злочину за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

За таке правопорушення передбачено від 7 до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві чиновник привласнив 900 тисяч гривень при будівництві каналізаційних очисних споруд.

Також нагадаємо, у Полтавській області бізнесмен "заробив" мільйони на закупівлі медобладнання.

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