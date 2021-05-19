У Вінницькій області на поминках мати зарізала сина на очах у сусідів

Очевидці спочатку стверджували, що чоловік наклав на себе руки, але потім заплуталися у свідченнях і зізналися, як все було

У Гайсинському районі Вінницької області під час поминок мати вбила сина в присутності знайомих. Тепер їй загрожує до 15 років в'язниці.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіла співробітник пресслужби поліції Вінницькій області Ірина Добровольська.

Поліцейські з'ясували, що підозрювану запросили сусіди за стіл пом'янути свого родича. Потім прийшов син і почав обурюватися, чому матері довго немає вдома.

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53-річна жінка під час сварки з сином не розрахувала сили і одним ударом ножа вбила свого 30-річного сина.

"Чоловік помер миттєво. Коли приїхала поліція, то підозрювана заявила, що син вчинив самогубство, але в ході розслідування це було спростовано. Підозрювана зізналася у вбивстві, тепер їй загрожує до 15 років в'язниці", – розповіла Добровольська.

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У пресслужбі копів зазначили, що сусіди заплуталися у фактах, коли давали свідчення. Після цього вони зізналися, як все було насправді.

Нагадаємо, у Києві знайшли вбитого чоловіка. Йому завдали 18 ножових поранень – копи шукають злочинців.

Крім того, в Одесі місцевого жителя підозрюють у вбивстві свого орендодавця. Його вже затримали.