Повторно заразилися після вакцинації. У Вінницькій області зафіксували дві смерті щеплених від COVID

Люди, які померли, мали супутні патології

Смерті відбулися в серпні і вересні / Колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області з лютого триває кампанія вакцинації проти коронавірусу. Станом на 29 вересня повний курс щеплень встигли здобути 220 189 людей. Серед них є два летальні випадки після зараження COVID-19.

Про це пише Vinbazar.com.

Захворіли повторно

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Всього у Вінницькій області з початку пандемії зареєстрували 75 379 хворих. Повторно захворіли також вакциновані:

38 пацієнтів госпіталізували, які отримали 1 дозу вакцини;

25 пацієнтів госпіталізували, які отримали 2 дози вакцини.

Летальні випадки після вакцинації

Медики зафіксували і два летальних випадки з початку кампанії вакцинації по сьогоднішній день серед людей, які отримали дві дози вакцини. Це пацієнти 64 і 79 років. Вони пройшли повний курс вакцинації, але захворіли коронавірусом повторно. В обох випадках люди мали супутні патології – переносили інфаркт і інсульт. Смерті сталися в серпні і вересні.

98% всіх, хто госпіталізований через COVID-19 – вакциновані

В Україні за останні три місяці 98,1% пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, – це ті, що не зробили щеплення.

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"За даними електронної системи охорони здоров'я, протягом останніх трьох місяців майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні, – невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від тяжкого перебігу, госпіталізації і смерті – зробіть щеплення вже сьогодні", – сказав головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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