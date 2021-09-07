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У Вінницькій області померли від отруєння двоє маленьких сестер, ще одна дитина в лікарні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
7 вересня, 10:44
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За попередніми даними, діти отруїлися грибами або ягодами
За даним фактом поліція почала розслідування. Фото: колаж "Сьогодні"
За даним фактом поліція почала розслідування. Фото: колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області внаслідок отруєння померли двоє сестер віком 4 і 13 років. Ще одна дитина з сім'ї – 12-річний хлопчик знаходиться в лікарні.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 5 вересня дітей з симптомами гострого отруєння невідомою речовиною госпіталізовано в реанімаційне відділення Гайсинської центральної лікарні. Під час надання медичної допомоги сестрички, на жаль, померли. Слідство встановлює причини їх смерті.

Ще одна дитина з цієї сім'ї – 12-річний хлопчик знаходиться в лікарні.

Одна з версій отруєння – вживання грибів або лісових ягід, кажуть в поліції. Також поліція перевіряє професіоналізм дій лікарів. Остаточну причину смерті дітей встановлять після проведення комісійної судово-медичної експертизи.

За даним фактом поліція почала розслідування кримінального провадження, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України.

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Досудове розслідування триває.

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Ознаки та симптоми отруєння грибами

  • нудота;
  • блювота;
  • загальна слабкість;
  • задуха;
  • брадикардія (уповільнений пульс);
  • судоми;
  • сильна діарея;
  • зневоднення;
  • підвищена температура тіла – до 38 ° С;
  • запалення шлунка і тонкого кишечника (гострий гастроентерит);
  • сильні болі в животі з діареєю до 10-15 разів на добу;
  • холодні руки і ноги (відтік крові від кінцівок);
  • головний біль;
  • запаморочення.

При тяжкому отруєнні можливі наступні симптоми:

  • поява марення, галюцинації;
  • розлад психіки;
  • підвищене потовиділення і слинотеча;
  • легке звуження зіниць;
  • підвищена сонливість;
  • жовтяниця (хвороба госпел);
  • серцева недостатність;
  • порушення дихання;
  • набряк легенів;
  • кома.

Раніше ми повідомляли, що в літньому таборі на Прикарпатті масово отруїлися діти.

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Також нагадаємо, в дитсадку в Одеській області масово отруїлися діти, троє потрапили до лікарні.

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