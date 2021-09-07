У Вінницькій області померли від отруєння двоє маленьких сестер, ще одна дитина в лікарні

У Вінницькій області внаслідок отруєння померли двоє сестер віком 4 і 13 років. Ще одна дитина з сім'ї – 12-річний хлопчик знаходиться в лікарні.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 5 вересня дітей з симптомами гострого отруєння невідомою речовиною госпіталізовано в реанімаційне відділення Гайсинської центральної лікарні. Під час надання медичної допомоги сестрички, на жаль, померли. Слідство встановлює причини їх смерті.
Ще одна дитина з цієї сім'ї – 12-річний хлопчик знаходиться в лікарні.
Одна з версій отруєння – вживання грибів або лісових ягід, кажуть в поліції. Також поліція перевіряє професіоналізм дій лікарів. Остаточну причину смерті дітей встановлять після проведення комісійної судово-медичної експертизи.
За даним фактом поліція почала розслідування кримінального провадження, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Ознаки та симптоми отруєння грибами
- нудота;
- блювота;
- загальна слабкість;
- задуха;
- брадикардія (уповільнений пульс);
- судоми;
- сильна діарея;
- зневоднення;
- підвищена температура тіла – до 38 ° С;
- запалення шлунка і тонкого кишечника (гострий гастроентерит);
- сильні болі в животі з діареєю до 10-15 разів на добу;
- холодні руки і ноги (відтік крові від кінцівок);
- головний біль;
- запаморочення.
При тяжкому отруєнні можливі наступні симптоми:
- поява марення, галюцинації;
- розлад психіки;
- підвищене потовиділення і слинотеча;
- легке звуження зіниць;
- підвищена сонливість;
- жовтяниця (хвороба госпел);
- серцева недостатність;
- порушення дихання;
- набряк легенів;
- кома.
Раніше ми повідомляли, що в літньому таборі на Прикарпатті масово отруїлися діти.
Також нагадаємо, в дитсадку в Одеській області масово отруїлися діти, троє потрапили до лікарні.