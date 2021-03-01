У Вінницькій області водій на позашляховику збив на смерть пішохода і втік (фото)

У селищі Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області водій збив на смерть 52-річного чоловіка і втік з місця ДТП.
Як повідомили в пресслужбі ГУНП, водія вже розшукали. Пошкоджений автомобіль Toyota Land Cruiser Prado зловмисник сховав на території господарства свого товариша, а сам зі скаргами на стан здоров'я звернувся до медичного закладу.
У скоєному він зізнався, а втечу пояснив страхом відповідальності.
Зараз водій знаходиться в лікарні під охороною поліції. Вирішується питання про оголошення йому про підозру і обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
Слідчі порушили кримінальне виробництво за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".
За таке правопорушення чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.
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