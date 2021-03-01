У Вінницькій області водій на позашляховику збив на смерть пішохода і втік (фото)

Підозрюваному загрожує до 8 років в'язниці

У селищі Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області водій збив на смерть 52-річного чоловіка і втік з місця ДТП.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, водія вже розшукали. Пошкоджений автомобіль Toyota Land Cruiser Prado зловмисник сховав на території господарства свого товариша, а сам зі скаргами на стан здоров'я звернувся до медичного закладу.

У скоєному він зізнався, а втечу пояснив страхом відповідальності.

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Зараз водій знаходиться в лікарні під охороною поліції. Вирішується питання про оголошення йому про підозру і обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

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Слідчі порушили кримінальне виробництво за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

За таке правопорушення чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві іномарка збила чоловіка на пішохідному переході.

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Також нагадаємо, у Хмельницькій області п'яний поліцейський на смерть збив жінку.

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