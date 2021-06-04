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У Вінницькій області жінка за кермом на смерть переїхала колишнього і втекла (фото)

4 червня, 20:01

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Як виявилося пізніше, жінка була у стані алкогольного сп'яніння на момент ДТП, її затримали

У селі Якимівка Оратівської територіальної громади Вінницької області жінка за кермом на смерть збила колишнього співмешканця і зникла з місця злочину. Потерпілий від отриманих травм помер в лікарні.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 43-річна жінка разом зі своїм 71-річним співмешканцем на авто поверталися додому з дачі. По дорозі жінка побачила свого колишнього 50-річного співмешканця і між ними виник конфлікт. Тоді жінка сіла за кермо автомобіля і переїхала чоловіка.

Жінку затримали в іншій області. Фото: ГУНП

Жінку затримали в іншій області. Фото: ГУНП

Правоохоронці розшукали жінку в Київській області. В її крові було 1,8 проміле алкоголю. Підозрювану затримали.

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Правоохоронці відкрили виробництво за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння".

За даним фактом копи відкрили кримінальне провадження. Фото: ГУНП

За даним фактом копи відкрили кримінальне провадження. Фото: ГУНП

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Винуватиці ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві таксист збив маленького хлопчика.

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Також нагадаємо, на Волині вантажівка на смерть переїхала жінку.

Крім того, у Херсонській області в ДТП постраждали шестеро дітей. Подробиці в сюжеті "Сьогодні":

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