У Вінницькій області жінка за кермом на смерть переїхала колишнього і втекла (фото)

У селі Якимівка Оратівської територіальної громади Вінницької області жінка за кермом на смерть збила колишнього співмешканця і зникла з місця злочину. Потерпілий від отриманих травм помер в лікарні.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 43-річна жінка разом зі своїм 71-річним співмешканцем на авто поверталися додому з дачі. По дорозі жінка побачила свого колишнього 50-річного співмешканця і між ними виник конфлікт. Тоді жінка сіла за кермо автомобіля і переїхала чоловіка.
Жінку затримали в іншій області. Фото: ГУНП
Правоохоронці розшукали жінку в Київській області. В її крові було 1,8 проміле алкоголю. Підозрювану затримали.
Правоохоронці відкрили виробництво за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння".
За даним фактом копи відкрили кримінальне провадження. Фото: ГУНП
Винуватиці ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли, що у Києві таксист збив маленького хлопчика.
Також нагадаємо, на Волині вантажівка на смерть переїхала жінку.
Крім того, у Херсонській області в ДТП постраждали шестеро дітей. Подробиці в сюжеті "Сьогодні":