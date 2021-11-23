У Запоріжжі мати повідомила про смерть п'ятимісячного сина і втекла

На тілі дитини слідів насильства не виявлено

Мати дитини повідомила про смерть бабусі хлопчика, а вона, у свою чергу, звернулася до правоохоронців/Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі, де раніше маршрутка врізалася у фуру, у вівторок, 23 листопада, знайшли мертвою 5-місячну дитину. Поліцейські розшукують матір хлопчика.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Деталі

До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила про смерть свого 5-місячного онука.

"До чергової частини відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що у квартирі виявлено труп новонародженого", — розповіла речниця Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська.

Причину смерті дитини нині встановлюють.

Мертву дитину знайшла мати

Саме мати хлопчика знайшла його тіло та повідомила бабусі. Після цього жінка втекла. За попередньою інформацією, слідів насильства на тілі дитини немає.

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Дії правоохоронців

У поліції встановлюють обставини трагедії та розшукують 26-річну матір хлопчика.

Під Дніпром знайшли мертвою 4-річну дівчинку

У селі Миколаївка Дніпропетровської області у будинку виявили мертвою 4-річну дівчинку. На її тілі було багато синців. У вбивстві підозрюють батька.

На думку лікарів, смерть дитини настала внаслідок черепно-мозкової травми, крововиливу в мозок після застосування фізичної сили. Цей факт попередньо підтвердили слідчі: батько дівчинки тиждень тому побив дитину. Причини такого вчинку не уточнюються.

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Наразі чоловіка затримано. Йому загрожує відповідальність у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 7 до 10 років за навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої.

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