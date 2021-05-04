Русский
$ 27,75
33,64
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

У Житомирі дотла згоріла квартира: загинув чоловік (фото, відео)

4 травня, 15:09

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Рятувальники припускають, що загиблий намагався вибратися на балкон, щоб врятуватися, але не зміг

У Житомирі ввечері 3 травня сталася пожежа в п'ятиповерхівці. Двокімнатна квартира згоріла дотла, загинув чоловік.

Реклама

Про це повідомляє ДСНС у Житомирській області.

Зазначається, що рятувальники використовували спеціальні апарати, щоб потрапити всередину задимленого приміщення. Одна кімната була повністю у вогні.

Гасили пожежу дві групи рятувальників: одна – через балкон за допомогою драбини, інша – зі сходової клітки.

Реклама

У квартирі пожежники знайшли тіло 81-річного чоловіка. Ймовірно, він намагався дійти до балкона, але не зміг. Також в квартирі знайшли його дружину. Її госпіталізували в другу міську лікарню з отруєнням продуктами горіння.

В тренді
Ще одна область може потрапити в "червону зону" карантину

Вогонь практично повністю знищив речі, меблі та пошкодив стіни квартири. За годину пожежу ліквідували.

За попередньою інформацією, займання почалося через коротке замикання електроприладу.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно в Одесі загорівся ресторан у центрі міста. Займання сталося на літній терасі ресторану, заповненій людьми.

Крім того, повідомлялося, що у Львові горіла п'ятиповерхівка. Рятувальники вивели на свіже повітря 15 людей, з них 3 дитини.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні за 10 тис. доларів продали вухастий
В Україні за 10 тис. доларів продали вухастий "Запорожець": що в ньому особливогоАвто
Вінничанина засудили до довічного ув'язнення. Подробиці жорстокого вбивства всієї родини
Вінничанина засудили до довічного ув'язнення. Подробиці жорстокого вбивства всієї родиниІнші регіони
Кожному по заслугах його: під Миколаєвом знайшли мертвим військового, а поруч записку
Кожному по заслугах його: під Миколаєвом знайшли мертвим військового, а поруч запискуІнші регіони
Пасажир BlaBlaCar зник дорогою з Рівного до Києва
Пасажир BlaBlaCar зник дорогою з Рівного до КиєваІнші регіони
Парасольки замість шашликів. Українців на Великдень заллє дощами (карта)
Парасольки замість шашликів. Українців на Великдень заллє дощами (карта)Україна
У Полтавській області семикласниці влаштували напівголу фотосесію на кладовищі
У Полтавській області семикласниці влаштували напівголу фотосесію на кладовищіІнші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти