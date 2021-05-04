У Житомирі дотла згоріла квартира: загинув чоловік (фото, відео)

У Житомирі ввечері 3 травня сталася пожежа в п'ятиповерхівці. Двокімнатна квартира згоріла дотла, загинув чоловік.
Про це повідомляє ДСНС у Житомирській області.
Зазначається, що рятувальники використовували спеціальні апарати, щоб потрапити всередину задимленого приміщення. Одна кімната була повністю у вогні.
Гасили пожежу дві групи рятувальників: одна – через балкон за допомогою драбини, інша – зі сходової клітки.
У квартирі пожежники знайшли тіло 81-річного чоловіка. Ймовірно, він намагався дійти до балкона, але не зміг. Також в квартирі знайшли його дружину. Її госпіталізували в другу міську лікарню з отруєнням продуктами горіння.
Вогонь практично повністю знищив речі, меблі та пошкодив стіни квартири. За годину пожежу ліквідували.
За попередньою інформацією, займання почалося через коротке замикання електроприладу.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі загорівся ресторан у центрі міста. Займання сталося на літній терасі ресторану, заповненій людьми.
Крім того, повідомлялося, що у Львові горіла п'ятиповерхівка. Рятувальники вивели на свіже повітря 15 людей, з них 3 дитини.