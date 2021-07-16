В Житомирі з'явиться патронний завод. Продукція піде для України і НАТО

Єдиний в Україні завод був у Луганську – новий побудують за допомогою американських інвесторів

У Житомирі побудують завод з виробництва патронів. На підприємстві не буде складів, тому виробництво буде безпечним.

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Про це розповів мер Житомира Сергій Сухомлин у Facebook.

Він зазначив, що 2014 року Україна фактично втратила єдиний завод, який виробляє патрони. Він був у Луганську. Новий завод побудують завдяки американським інвесторам.

"Це фактично вхід України в систему "натівської" оборонної стратегії: виготовлена продукція йтиме і на НАТО. Сьогодні сесією дали дозвіл розробити техдокументацію на земельну ділянку", – написав мер.

Після цього влада укладе інвестиційний договір і пропише всі зобов'язання. Інвестори ввели вже квоту для окремих громадян – ветеранів АТО будуть брати на роботу першими.

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"Створення нових робочих місць допоможе повернути наших людей з-за кордону. А ще — це один із кроків до відродження житомирської промзони", - додав глава міста.

Нагадаємо, раніше Київ і Лондон домовилися про спільне будівництво військових кораблів. Оновлення Військово-морських сил України розпочнеться зі створення "москитного" флоту, потім наша країна отримає кораблі класу "корвет", а в майбутньому, можливо, справа дійде і до будівництва есмінців.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, як Велика Британія допоможе Києву зміцнитися на берегах Чорного та Азовського морів і як це вплине на переформатування військово-політичної обстановки в морському регіоні.

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