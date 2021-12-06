На Житомирщині 5 людей катували дівчинку та кинули вмирати на звалищі. Як їх покарали

Група людей кілька годин знущалася з дівчинки, після чого просто залишила помирати – суд виніс вирок

На Житомирщині до смерті побили дівчинку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Малині Житомирської області п'ятеро людей до смерті закатували неповнолітню дівчинку та побили її вітчима. За злочини суд засудив їх до 10, 8 та 3 років ув'язнення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Інцидент трапився ще у жовтні 2017 року, але вирок ухвалили лише зараз. Тоді п'ятеро людей побили вітчима 17-річної дівчинки і потрапили до їхнього дому. Вони силоміць змусили її піти з ними і привели до колишнього складу хімікатів. Там порушники заявили, нібито дівчинка їм винна 500 гривень.

Протягом декількох годин обвинувачені з особливою жорстокістю мучили і били дитину, а потім просто залишили її непритомною вмирати на звалищі.

Як покарали порушників?

Неодноразово судимого чоловіка та його чотирьох спільників судили за такі злочини:

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умисне тяжке тілесне ушкодження у стані сп'яніння та за допомогою тортур, що спричинило смерть неповнолітньої потерпілої;

ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані;

хуліганство.

Суд призначив обвинуваченим 10, 8 та 3 років позбавлення волі.