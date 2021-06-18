У Житомирській області з банку вкрали 14 мільйонів. Злочинна схема розкрита

Зловмисники діяли протягом декількох років, тепер їм загрожує до 12 років в'язниці

У Житомирі головний бухгалтер однієї з банківських філій міста спільно з місцевим підприємцем і двома приватними особами викрали 14 мільйонів гривень з державного банку. Правоохоронці завершили досудове розслідування по даній справі і пред'явили учасникам злочинної групи звинувачення.

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Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Як діяли зловмисники

Упродовж 2011 – 2016 років завдяки розробленій схемі обвинувачені викрали із розміщених на внутрішньобанківських мультивалютних рахунках філії понад 14 млн грн. Ці кошти у подальшому, після підписання заяв на видачу готівки, на підставі підроблених документів були отримані у касі відділення банку.

Викрадені гроші вони використали на власний розсуд, у тому числі для ведення господарської (підприємницької) діяльності.

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Що загрожує підозрюваним

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Учасники групи звинувачуються в кримінальних діяннях за такими статтями:

ч. 4 і ч. 5 ст. 185 (крадіжка);

ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків);

ч. 2 і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 1 і ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем).

Їм загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що у Києві екс-директор відділення банку вкрав 900 тисяч гривень. Він протягом двох років привласнював грошові кошти.

Також нагадаємо, у Черкасах директор лікарні вкрала мільйони, виділені на боротьбу з коронавірусом.

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