На Житомирщині через негоду розбився елітний Ford Mustang – відео

Легковик Ford Mustang сильно занесло на дорозі в Коростені – автомобіль протаранив стовп

На Житомирщині у ДТП потрапила елітна іномарка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Коростені на Житомирщині елітна іномарка Ford Mustang влетіла в стовп. Водій не впорався з керуванням через негоду.

Про це повідомили у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

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Зазначається, що автомобіль занесло на дорозі. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. При цьому у авто розбилося скло, а стовп сильно нахилився.

Судячи з відео, у ДТП потрапив Ford Mustang 2015 випуску. Зараз ціна такого вживаного авто становить близько 20 тисяч доларів (приблизно 550 тисяч гривень). Новий автомобіль коштуватиме приблизно 25-30 тисяч доларів (700-810 тисяч гривень).

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