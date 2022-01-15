На Житомирщині через негоду розбився елітний Ford Mustang – відео

У Коростені на Житомирщині елітна іномарка Ford Mustang влетіла в стовп. Водій не впорався з керуванням через негоду.
Про це повідомили у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
Зазначається, що автомобіль занесло на дорозі. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. При цьому у авто розбилося скло, а стовп сильно нахилився.
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Судячи з відео, у ДТП потрапив Ford Mustang 2015 випуску. Зараз ціна такого вживаного авто становить близько 20 тисяч доларів (приблизно 550 тисяч гривень). Новий автомобіль коштуватиме приблизно 25-30 тисяч доларів (700-810 тисяч гривень).
Не перша НП з елітними авто
В Україні за останні два місяці сталося кілька НП за участю дорогих іномарок:
- Наприкінці листопада у столиці вщент згорів Ford Mustang вартістю понад півмільйона гривень. Рятувальники ліквідували займання, але автомобіль уже не підлягає відновленню.
- У грудні Києві кортеж дорогих позашляховиків та Mercedes-Benz протаранили легковий автомобіль.
- Також у столиці елітний Mercedes вилетів на червоний сигнал світлофора зі смуги для громадського транспорту та в'їхав у бік Volkswagen.
Найчастіші причини ДТП в Україні
- Порушення правил маневрування.
- Перевищення безпечної швидкості.
- Недотримання дистанції.
- Порушення правил проїзду перехресть.
- Управління транспортом у стані сп'яніння.
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