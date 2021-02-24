У Житомирській області виявили джерело радіоактивного випромінювання (фото)

У Житомирській області контррозвідка СБУ попередила потенційну загрозу радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, в одному з виробничих приміщень недіючого місцевого підприємства виявили джерело радіоактивного випромінювання Криптон-85.

Уточнюється, що відповідна ліцензія підприємства закінчилася, а радіоактивні елементи зберігалися незаконно.

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Устаткування вилучено та передано спеціалізованому державному підприємству "Радон" для проведення експертного дослідження та утилізації в установленому порядку.

Тривають слідчі дії в рамках досудового розслідування за статтею "незаконне поводження з радіоактивними матеріалами".

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області СБУ знешкодила потужне джерело радіації.

Також нагадаємо, столичні онкологи викидали в сміттєвий контейнер радіоактивні ліки.

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