У Житомирській області виявили джерело радіоактивного випромінювання (фото)

У Житомирській області контррозвідка СБУ попередила потенційну загрозу радіоактивного забруднення навколишнього середовища.
Як розповіли в пресслужбі відомства, в одному з виробничих приміщень недіючого місцевого підприємства виявили джерело радіоактивного випромінювання Криптон-85.
Уточнюється, що відповідна ліцензія підприємства закінчилася, а радіоактивні елементи зберігалися незаконно.
Устаткування вилучено та передано спеціалізованому державному підприємству "Радон" для проведення експертного дослідження та утилізації в установленому порядку.
Тривають слідчі дії в рамках досудового розслідування за статтею "незаконне поводження з радіоактивними матеріалами".
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області СБУ знешкодила потужне джерело радіації.
Також нагадаємо, столичні онкологи викидали в сміттєвий контейнер радіоактивні ліки.
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