У Житомирській області перекинулося авто з пасажирами: 5-річний хлопчик у лікарні (фото)

У Житомирській області сталася ДТП за участю авто Renault Kangoo. У результаті постраждали три людини, у тому числі маленька дитина.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними правоохоронців, між селом Михайлівка та смт Хорошево авто вилетіло в кювет і перекинулося. Травми отримали пасажири іномарки: 50-річна мешканка Хорошева, 5-річний хлопчик, а також 30-річна мешканка Житомира. Їх доставили в місцеву лікарню.

Також медики надали допомогу ще одній пасажирці. Тілесних ушкоджень у неї не було, проте була в шоковому стані.

Поліція вже почала досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше в ДТП на трасі Київ – Чоп насмерть розбилися двоє людей, ще двоє у лікарні.

Крім того, у Хмельницькій області в ДТП постраждали чотири людини.

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