Русский
$ 28,19
34,02
  1. СЬОГОДНІ
  2. Новини в регіонах
  3. Інші регіони

У Житомирській області перекинулося авто з пасажирами: 5-річний хлопчик у лікарні (фото)

19 січня, 12:55

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Авто вилетіло в кювет

У Житомирській області сталася ДТП за участю авто Renault Kangoo. У результаті постраждали три людини, у тому числі маленька дитина.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними правоохоронців, між селом Михайлівка та смт Хорошево авто вилетіло в кювет і перекинулося. Травми отримали пасажири іномарки: 50-річна мешканка Хорошева, 5-річний хлопчик, а також 30-річна мешканка Житомира. Їх доставили в місцеву лікарню.

Також медики надали допомогу ще одній пасажирці. Тілесних ушкоджень у неї не було, проте була в шоковому стані.

Поліція вже почала досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше в ДТП на трасі Київ – Чоп насмерть розбилися двоє людей, ще двоє у лікарні.

Крім того, у Хмельницькій області в ДТП постраждали чотири людини.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
ДТП кювет постраждалі Житомирська область
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

На Полтавщині під Лубнами стався потужний вибух на газопроводі
На Полтавщині під Лубнами стався потужний вибух на газопроводіУкраїна
У Вінниці стався вибух у дитсадку: у трьох дітей загорівся одяг (фото)
У Вінниці стався вибух у дитсадку: у трьох дітей загорівся одяг (фото)Інші регіони
Перший робочий день локдауну. Як працює громадський транспорт і які є обмеження
Перший робочий день локдауну. Як працює громадський транспорт і які є обмеженняУкраїна
У Полтаві знову протестують: трасу Київ – Харків перекрили (фото і відео)
У Полтаві знову протестують: трасу Київ – Харків перекрили (фото і відео)Інші регіони
Якщо Ілон Маск приїде до Житомира, що йому там покажуть
Якщо Ілон Маск приїде до Житомира, що йому там покажутьІнші регіони
Хотів заспокоїти: у Черкаській області чоловік вбив чотиримісячне немовля
Хотів заспокоїти: у Черкаській області чоловік вбив чотиримісячне немовляІнші регіони

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти