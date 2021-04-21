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У Житомирській області звільнили чиновника, який назвав депутатку "дебілкою з висохлими мізками"

21 квітня, 12:28

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Житомирській області спалахнув скандал з секретарем міськради – його звільнили за постійні образи депутата – подробиці

У Житомирській області звільнили секретаря Коростишівської міської ради Юрія Сарапійчука через сексизм та образи на адресу депутата Юлії Юзефович.

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Про цей інцидент написала народний депутат від фракції "Голос" Інна Совсун у Facebook.

За її словами, Сарапійчук зневажливо ставився до депутата, кричав, ображав і висміював її.

"Дебілка, ідіотка, не людина... Пошла вон, у тебе висохлі мізки ... Ти скандалістка, інтрігантка ... Але я вас поважаю як жінку", – процитувала нардеп колишнього чиновника.

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Після цієї розмови Юлія Юзефович поскаржилася на Сарапійчука і "відстояла себе". Нардеп зазначає, що раніше чиновник був прокурором.

Депутати міськради проголосували за звільнення Сарапійчука.

Нагадаємо, в Україні можуть ввести покарання за сексизм. Відповідні законопроекти вже в парламенті.

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