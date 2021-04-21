У Житомирській області звільнили чиновника, який назвав депутатку "дебілкою з висохлими мізками"

У Житомирській області звільнили секретаря Коростишівської міської ради Юрія Сарапійчука через сексизм та образи на адресу депутата Юлії Юзефович.
Про цей інцидент написала народний депутат від фракції "Голос" Інна Совсун у Facebook.
За її словами, Сарапійчук зневажливо ставився до депутата, кричав, ображав і висміював її.
"Дебілка, ідіотка, не людина... Пошла вон, у тебе висохлі мізки ... Ти скандалістка, інтрігантка ... Але я вас поважаю як жінку", – процитувала нардеп колишнього чиновника.
Після цієї розмови Юлія Юзефович поскаржилася на Сарапійчука і "відстояла себе". Нардеп зазначає, що раніше чиновник був прокурором.
Депутати міськради проголосували за звільнення Сарапійчука.
Нагадаємо, в Україні можуть ввести покарання за сексизм. Відповідні законопроекти вже в парламенті.
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