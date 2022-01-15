Вітер пошкодив дитсадок, без світла тисячі людей. У Чернігівській області вирувала негода

У Чернігівській області у п'ятницю, 14 січня, вирувала негода. Шквальний вітер пошкодив лінії електропередач, повністю чи частково зривав дахи, повалив десятки дерев.
Про це повідомили у Чернігівській ОДА.
Без світла понад 180 селищ
Буря пронеслася по області та пошкодила повітряні лінії електропостачання. В результаті без світла залишилося 184 населені пункти:
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- Чернігівський район – 110;
- Корюківський – 16;
- Ніжинський – 25;
- Новгород-Сіверський – 20;
- Прилуцький – 13.
Наразі на місцях аварій працюють 48 бригад "Чернігівобленерго".
Вітер пошкодив будівлю дитсадка та школи
У селищі Сосниця потужний вітер зруйнував покрівлю дитячого садка "Сонечко". Зараз місцева влада рахує збитки і вирішує, що робити з покрівлею.
Постраждала й школа у Лосинівці, де вітер зірвав дах спортзалу. Також через бурю почалися проблеми на дорогах: на проїзну частину впали 32 дерева. Їх уже прибрали робітники.
Що робить негода в Україні?
Україну ще вчора, 14 січня, накрив сильний вітер. Другий день він валить дерева, зносить електроопори та рекламні щити. Також відучора ряд населених пунктів залишився без електрики.
- Станом на ранок суботи, 15 січня, через пориви вітру в Україні знеструмлено 1 418 населених пунктів у 16 областях.
- У Харкові вітер розірвав прапор України на стометровому флагштоку, авіарейси затримувалися. Одне зі звалених за ніч дерев перегородило проїзд до пологового будинку.
- У Києві через сильний вітер тополя впала прямо на припарковані авто, при цьому в одному з них були дві особи. Водій загинув на місці, пасажира госпіталізовано.
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