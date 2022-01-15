Вітер пошкодив дитсадок, без світла тисячі людей. У Чернігівській області вирувала негода

Негода наробила лиха на Чернігівщині – на дороги впали десятки дерев, без світла залишилося понад 180 населених пунктів

Вітер у Чернігівській області пошкодив будівлі та залишив людей без світла / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області у п'ятницю, 14 січня, вирувала негода. Шквальний вітер пошкодив лінії електропередач, повністю чи частково зривав дахи, повалив десятки дерев.

Про це повідомили у Чернігівській ОДА.

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Без світла понад 180 селищ

Буря пронеслася по області та пошкодила повітряні лінії електропостачання. В результаті без світла залишилося 184 населені пункти:

Чернігівський район – 110;

Корюківський – 16;

Ніжинський – 25;

Новгород-Сіверський – 20;

Прилуцький – 13.

Наразі на місцях аварій працюють 48 бригад "Чернігівобленерго".

Вітер пошкодив будівлю дитсадка та школи

У селищі Сосниця потужний вітер зруйнував покрівлю дитячого садка "Сонечко". Зараз місцева влада рахує збитки і вирішує, що робити з покрівлею.

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Постраждала й школа у Лосинівці, де вітер зірвав дах спортзалу. Також через бурю почалися проблеми на дорогах: на проїзну частину впали 32 дерева. Їх уже прибрали робітники.

Що робить негода в Україні?

Україну ще вчора, 14 січня, накрив сильний вітер. Другий день він валить дерева, зносить електроопори та рекламні щити. Також відучора ряд населених пунктів залишився без електрики.