Відео дня. Хмельницька інфекційна лікарня переповнена хворими COVID-19

Хмельницька інфекційна лікарня майже повністю заповнена хворими на COVID-19. З 200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом, вільні лише 4.
Відео із медичного закладу опублікував MistoTV.
У реанімації зараз 11 тяжкохворих.
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"Практично всі, хто надходить вакциновані – швидко виписуються", – каже директор КП "Хмельницька інфекційна лікарня" Оксана Піддубна.
За її словами, дедалі більше людей госпіталізують середнього віку. А днями померла вагітна жінка.
Яка ситуація у лікарнях України?
В Одесі через брак кисню хворих на коронавірус перевозять із однієї лікарні до іншої.
У Києві ходять чутки, що столичні морги вже не справляються з кількістю померлих. За 25 жовтня померло 37 мешканців столиці.
У Харкові у міській поліклініці №26 вишикувалася черга на вакцинацію. Усіх людей, які записалися на певний час, медперсонал відправляє у живу чергу.
У реанімаційному відділенні Київської міської клінічної лікарні №4 зайнято майже 90% місць СOVID-хворими.
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