Відео дня. У центрі Сум з'явився 10-метровий "гарячий душ"

У центрі Сум сталася аварія на водопроводі, через що у місті забив теплий "фонтан", заввишки майже 10 метрів.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Труба діаметром 50 сантиметрів під шляхопроводом не витримала і дала тріщину.
Далі по темі
Вода ж рясно полилася на перехожих, які на той час проходили пішохідною частиною мосту. Особливо "зраділи" цьому сумчани, у будинках яких досі немає гарячої води.
Читайте також:
- Відео дня. Посеред Харкова забив величезний "гейзер"
- В Одесі "гейзери" на вулицях пробили асфальт (відео)
- У Києві масштабний прорив водопроводу: авто по колеса в брудній воді (відео)
- Відео дня. У Києві з'явився новий "фонтан" на дорозі
- Б'є фонтаном: киянам доводиться закладати прориви труб своїми силами (відео)