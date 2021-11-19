Відео дня. У центрі Сум з'явився 10-метровий "гарячий душ"

У центрі міста раптово прорвало трубу з гарячою водою – під "душ" потрапили перехожі

У Сумах прорвало трубу з гарячою водою / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Сум сталася аварія на водопроводі, через що у місті забив теплий "фонтан", заввишки майже 10 метрів.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Труба діаметром 50 сантиметрів під шляхопроводом не витримала і дала тріщину.

Вода ж рясно полилася на перехожих, які на той час проходили пішохідною частиною мосту. Особливо "зраділи" цьому сумчани, у будинках яких досі немає гарячої води.