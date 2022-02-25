Вінницю атакували диверсанти з РФ – один із них підклав бомбу, його затримали (фото)

Зловмисник підклав бомбу у підземному пішохідному переході міста

У Вінниці затримано диверсанта з РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 25 лютого, у Вінниці затримали диверсанта із Росії, який підклав бомбу у підземному пішохідному переході.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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На "Урожаї" затримали диверсанта із Росії, який підклав бомбу у підземному пішохідному переході.

У Вінниці затримали диверсанта із РФ. Фото: "Сьогодні"

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Також нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у Хмельнику Вінницької області 25 лютого близько 12:00 диверсанти вступили у бій з МВС. Гончаренко розповів, що двоє диверсантів намагаються втекти. Проте не вдасться, бо їх шукає вся громада.

Спікер губернатора підтвердила цю інформацію. Інформацію про вибухівку перевіряють.

"Хмельник – курортне місто. Там є військовий санаторій. Дуже багато відпочивальників з різних країн світу", – повідомили новинам "Сьогодні".

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