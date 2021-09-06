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"Ховати ніде". У Львові влаштували приватне кладовищі на місці садів

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
6 вересня, 18:47
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"Мені не було де людей ховати, на вулиці коронавірус, смертність збільшилася вдвічі" говорить "підприємець"
Директор громадської організацій без відома садівників організував на їх землі кладовище. Колаж: "Сьогодні"
Директор громадської організацій без відома садівників організував на їх землі кладовище. Колаж: "Сьогодні"

62-річний львів'янин захопив землю одного з садово-городніх кооперативів в селі Рясне-Руське Львівського району і влаштував там приватне кладовище.

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Про це повідомляє Національна поліція львівської області.

26 серпня у поліцію Львівщини надійшла колективна заява від учасників одного з садово-городніх кооперативів про самовільне захоплення їх земель, розташованих у селі Рясне-Руське Львівського району. За словами заявників, директор однієї з громадських організацій, без відома та погодження садівників, організував на їх земельних ділянках кладовище та проводить захоронення померлих людей.

Зараз на цій території вже є 360 поховань і 40 склепів.

Раніше люди тут вирощували дерева і саджали квіти, обробляли землю як могли
Раніше люди тут вирощували дерева і саджали квіти, обробляли землю як могли / Фото: Zaxid.net

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Як з'ясувало видання Zaxid.net, "підприємець" – 62-річний львів'янин Ярослав Мартинов. Поблизу непрацюючого кладовища ховає мерців в призначенній під садівництво землі.

"Люди тут вирощували дерева, обробляли землю, як могли. Он дивіться: тут було дерево, і тут було дерево, а тут троянда була – це ж видно. Все знищили, щоб зробити могили", – розповіла керівник садово-городнього кооперативу "Підлісся" Наталя Ониськів.

Тепер правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне зайняття земельної ділянки. Порушнику може загрожувати штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до шести місяців арешту.

Підозрюваний зізнався, що проводить поховання на самозахоплених землях
Підозрюваний зізнався, що проводить поховання на самозахоплених землях / Фото: Zaxid.net

У той же час сам Ярослав Мартинов відмовлятися від своєї похоронної діяльності не планує, хоча й визнає, що проводить поховання на самозахоплених землях.

"А де я мав хоронити? Я хороню п’яту частину львів’ян! Мені не стало де людей хоронити, на вулиці коронавірус, смертність збільшилась у два рази. Я написав звернення у міську раду щодо розширення цвинтаря. Два роки пройшло, я відповіді так і не отримав. Я не мав, де хоронити і я сунувся самовільно", – стверджує чоловік.

До $ 6 тисяч за місце на кладовищі: в Києві СБУ викрила чиновників

У ритуальній службі Києва СБУ викрила корупцію – чиновники вимагали хабарі за поховання.

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Масштабні операції відбувалися в ритуальній службі спеціалізованого КП "Спецкомбінат ПКПО". Зловмисники вимагали хабара за виділення місць для поховання на кладовищах Києва. Суми становили від 3 до 6 000 доларів США за місце.

"Кілька посадових осіб комунального підприємства налагодили незаконний механізм отримання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. За різні суми хабарів учасники схеми "гарантували" людям сприяння у виділенні місць для поховання", – пишуть в повідомленні.

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