"Водій схопився за голову і сів поруч". На Полтавщині авто збило дитину (фото)

За словами очевидців, дівчинка переходила дорогу з мамою, а потім різко вирвала руку і побігла вперед

У селі Абазівка Полтавської області 65-річний водій автомобіля Citroën на пішохідному переході збив чотирирічну дівчинку. Внаслідок ДТП дитина отримала травми, її доставили до лікарні.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася на автодорозі Київ-Харків. Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Місцеві кажуть, що на цій "зебрі" постійно збивають людей. Фото: ГУНП

Водій схопився за голову і сів поруч

Як повідомляє Коло, очевидець події, який в цей час їхав на автобусі, автобус на "зебрі" зупинився і пропускав пішоходів.

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"Наш автобус зупинився перед пішохідним переходом та пропускав бабусю з маленькою дівчинкою. Праворуч автобус обганяло авто, яке не зупинилося. Оскільки дитина йшла попереду бабусі, то основний удар припав на неї, вона потрапила на бампер та відлетіла метрів на 30 вперед, жінку ж – лише зачепило. Водій автомобіля одразу зупинився, вибіг з машини та підбіг до жінки, яка в цей час отямилася і сама підвелася. Потім він підбіг до дитини, нахилився над нею, схопився за голову і сів поруч", – розповідає свідок.

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Водія б'ють, а мама кричить

Ще одна очевидиця, Юлія, яка живе понад трасою, розповіла, що вийшла з двору, коли почула удар.

" ...Дитина лежить, водія б'ють, мама кричить. Дівчинка йшла з магазину з бабусею, їх пропускав автобус, коли майже перейшли, з-за автобуса вилетів цей автомобіль, гальмівний шлях за нашим спостереженням близько 30 метрів. Говорять, що дівчинка вирвала руку і побігла вперед. Мама прибігла потім ...картина жахлива, всі думали, що дівчинка загинула, але коли приїхала швидка, то її помістили до карети, реанімували і повезли", – розповідає Юлія.

Реклама Очевидці кажуть, що авто не зупинилося на "зебрі". Фото: ГУНП

За словами місцевої жительки, цей пішохідний перехід – їхній біль, бо тут постійно збивають людей.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області у ДТП постраждали дев'ять осіб.

Також нагадаємо, у Києві сталася ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир.

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