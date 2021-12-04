Водія затримано. У Чернігівській області сміттєвоз збив на смерть 6-річну дівчинку

Сьогодні, 4 грудня, близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення, що поблизу зупинки громадського транспорту в Ніжині сміттєвоз збив дитину
Про це пише прес-служба поліції.
Деталі
Попередньо відомо, що дівчинка з мамою викинули сміття в контейнер і йшли в бік зупинки. В цей час від майданчика з контейнерами відїжджав сміттєвоз, який, ймовірно, зачепив дитину.
Далі по темі
Поліцейські затримали 53-річного водія сміттєвоза. Нині з ним тривають першочергові слідчі дії.
Що загрожує водієві
Поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди у рамках провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), що караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Досудове розслідування триває.
Під Києвом автомобіль збив 10-річну дівчинку
Інцидент стався у місті Вишгород близько 17:00. Автомобіль скоїв наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.
Що із учасниками ДТП?
Внаслідок аварії дівчинка отримала тілесні ушкодження. Її забрали до медичного закладу. Водій транспортного засобу не постраждав.
Дії правоохоронців
На місці події працювали працівники відділу реагування патрульної поліції району Вишгородського районного управління поліції. Після встановлення всіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.
Читайте також:
- Вийшла з двору та потрапила під колеса: на Одещині вантажівка на смерть збила жінку.
- Масштабне ДТП у Києві: два автомобілі, тролейбус та мопед зіткнулися на трасі з жвавим рухом.