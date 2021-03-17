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Хвиля підліткових суїцидів в Україні: в Чернігові школярка наковталася таблеток

17 березня, 01:48

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Мати попросила поліцію не проводити перевірку

У Чернігові наковталася таблеток, намагаючись накласти на себе руки, учениця 9-го класу однієї з місцевих шкіл.

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Про це повідомили джерела в місцевій поліції, передає УНІАН.

Підлітка госпіталізували в неврологічне відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні.

Під час огляду будинку правоохоронці виявили кілька блістерів різних медикаментів, частина з яких була порожньою.

Співрозмовник видання повідомив, що мати дівчини звернулася до правоохоронців з проханням не проводити перевірку за цим фактом.

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Зараз поліція встановлює, що штовхнуло школярку на такий крок.

Нагадаємо, Україною останнім часом прокотилася хвиля підліткових суїцидів, причому частина з них імовірно пов'язані зі смертельною грою у соцмережах.

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Ми також повідомляли, що в Сумах з гострим медикаментозним отруєнням госпіталізували неповнолітню, яка випила 30 таблеток протизапального препарату.

Чому діти і підлітки наважуються на цей ризикований крок і як уникнути трагедії, розповів психоаналітик Олександр Осташко в блозі на сайті "Сьогодні".

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самогубство Чернігів таблетки школярка
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